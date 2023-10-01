وزير الاتصالات: لدينا 2.5% من العدد العالمي من المهنيين المستقلين.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التدريب يشمل تدريبا تقنيا يقترن بتدريب على كيفية المنافسة في قطاع المهنيين المستقلين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "العالم فيه 4 ملايين مهني مستقل في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وفي مصر لدينا 100 ألف مهني مستقبل صعودا من 33 ألف قبل عامين".

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "أصبح لدينا 2.5% من العدد العالمي من المهنيين المستقلين، ونستهدف أن نصل 4% بنهاية عام 2026".