وزير الاتصالات: ضاعفنا عدد أبراج شبكات المحمول 5 مرات خلال الـ 9 سنوات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف المواطن وتلبية احتياجاته.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "شبكة المحمول تلقت اهتمام وتركيز شديد"، لافتا: "في خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2020 ضاعفنا عدد الأبراج الموجودة من 7 آلاف برج إلى 35 ألف برج".

وأشار: "ضاعفنا عدد الأبراج أكثر من 5 أضعاف في خلال الـ9 سنوات الماضية باستثمارات قدرها 110 مليار جنيه، وتخدم أكثر من 80 مليون مواطن".