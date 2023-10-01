وزير الاتصالات: لدينا خطة مع وزارة العدل لنشر التقاضي عن بعد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي شمل كافة قطاعات الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: " تم تفعيل منظومة التأشيرة الإلكترونية، فضلا عن حوكمة الموارد، ومنظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية في القطاع الطبي".

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، : "مع وزارة العدل لدينا استراتيجية واسعة لعدالة مصر الرقمية، وأتممنا منها التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية".

وتابع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،: "لدينا خطة مع وزارة العدل لنشر التقاضي عن بُعد في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة".