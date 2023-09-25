وزير الاتصالات يعلن تفاصيل هامة بشأن الموبايل المصري

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر خلال السنوات الماضية حققت تقدما مهما في مجال تصنيع الإلكترونيات.



وأضاف عمرو طلعت، خلال تصريحات على القناة الأولى خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، أنه خلال العام ونصف الماضي، تم توقيع 5 اتفاقيات مع شركات عالمية لبدء تصنيع الموبايلات المحمول، و الحاسبات اللوحية بمصر.



ولفت إلى أن هذا الأمر مهم للغاية، وأن عدد الشركات التي بدأت في توسيع الدوائر الإلكترونية في مصر يتوسع، وأن مصر أصبحت دولة مهمة في هذا المجال.



وأوضح أنه لا يوجد دولة تصنع تلفون محمول من البداية لـ النهاية، ولكن لابد أن تتكامل الصناعات بين الدول، فهناك دول تقوم بعمل الشاشات، ودول تصميم الدوائر الإلكترونية.



وكشف أن مصر تجاوزت التجميع، وأن المنتج المصري موجود في الموبايل المحمول بنسبة 45 %، وأن هذه النسبة تعتبر جيدة جدًا.



وتابع لا توجد دولة تقوم بتصنيع الموبايل بالكامل بنسبة 100%، حتى الصين نفسها لا تصنع الجهاز بنسبة 100%.

