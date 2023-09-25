وزير الاتصالات: تقوية الإنترنت 9 أضعاف خلال 5 سنوات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية الرقمية من الأشياء المهمة، وأن جميع الدول الأفريقية، ومنها مصر تعمل على تقوية البنية التحتية الرقمية.

وأضاف وزير الاتصالات ، خلال تصريحات على القناة الأولى خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، بحضور الرئيس السيسي، أنه خلال السنوات الماضية اتخذت مصر خطوات هامة في هذا المجال، وأنه تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار في البنية التحتية الرقمة، لـ الانترنت الأرضي فائق السرعة وحدث هناك مضاعفة لـ الانترنت.



ولفت إلى أن هناك مضاعفة لـ الإنترنت الثابت 9 أضعاف، خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وهناك ارتفاع في عدد المشاركين، وصل لـ 70 مليون مشترك في الإنترنت.



وأشار إلي أن مرفق الانترنت غاية في الأهمية، والجميع يستخدم الإنترنت، وأن الدولة تدعم البنية التحتية لـ الإنترنت، ويتم توسيعها.



