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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الاتصالات لرجال الأعمال المصريين بأمريكا: مصر تتيح تسهيلات لشركات صناعة الإلكترونيات

صدى البلد

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته للولايات المتحدة مع عدد من رجال الأعمال المصريين المغتربين من المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقيمين فى مدينة سان فرانسسكو. 

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفتح قنوات للتواصل مع الخبرات المصرية ورجال الأعمال المصريين بالخارج، وإطلاعهم بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عمرو طلعت رؤية استراتيجية مصر الرقمية التى يتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور وهى: التحول الرقمى، وبناء المهارات الرقمية، وتحفيز الابداع الرقمى؛ وارتكازا على ركيزتين هما بنية تحتية معلوماتية قوية ومؤمنة، والإطار التشريعى والحوكمة، موضحا أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض "طلعت" الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال اعتماد السياسات المتعلقة بتحفيز الاستثمارات فى هذه المجالات، وتوفير قاعدة من الكوادر البشرية المدربة، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمضاعفة الصادرات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر فى صناعة الخدمات العابرة للحدود فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

مصر تصنع الإلكترونيات


وخلال اللقاء، تم التطرق إلى استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وجعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر.

واشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التسهيلات التى تتيحها الدولة لجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات الأمر الذى نتج عنه جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وردا على أسئلة رجال الأعمال، أوضح الدكتور عمرو طلعت، المشروعات التي يتم تنفيذها لتحسين شبكات الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية باعتبارها عنصرا داعما لعمليات التحول الرقمى وبناء المدن الذكية، ولتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وأشار إلى النمو السريع الذى يشهده قطاع الشركات الناشئة نتيجة للجهود المبذولة لنشر ثقافة وتعزيز نمو بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة التكنولوجية؛ حيث تم مناقشة سبل دعم الشركات الناشئة والشباب المصرى من المبتكرين والمبدعين.

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