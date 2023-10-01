وزير الإتصالات: إنشاء مركز للابتكار والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم البدء منذ عام 2019 في وضع خطوات لكي يكون للوزارة موقع ذو حيثية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تم إنشاء مركز للابتكار والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "طلعت" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن هذا المركز يبني مجموعة من المنظومات في مجال الرعاية الصحية ومجال الزراعة وفي مجال البيئة وإدارة الموارد المائية والتنبؤات والحسابات في مجال الاقتصاد الكلي.

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تم إنشاء مجلس وطني يضم كل جهات الدولة للتنسيق فيما بين الجهات في ملف الذكاء الاصطناعي وأعد هذا المجلس وثيقة استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتم إطلاقها في عام 2021.