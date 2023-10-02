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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

صدى البلد

أصيب 8 أشخاص اليوم الاثنين فى حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق بياض العرب شمال محافظة بنى سويف.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف،  إخطاراً  يفيد بوقوع حادث انقلاب  ميكروباص بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة .

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ونقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.


واستقبل  مستشفى جامعة بنى سويف كلا من : مصطفى خلف، 33 سنة، مقيم بمركز بنى مزار محافظة المنيا، أعمال حرة، مصاب بهبوط فى السكر، وعادل شعبان، 33 سنة، مهندس، مصاب بكدمات وسحجات، ومينا يوسف، 27 سنة، عامل، مصاب بكدمات وسحجات، واحمد محمد محمود، 31 سنة، عامل، مصاب بكدمات وسحجات، وثناء احمد محمد، عامين، مصابة بكدمات وسحجات، ونجاة حبيب، 20 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات، ومالك موسى، 8 شهور، مصاب بكدمات وسحجات، واحمد رضا، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم

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