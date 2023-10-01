محافظ بني سويف يطمئن على انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2024/2023 ، والذي انطلق "أمس "في 147 مدرسة.

وانتظمت الدراسة " اليوم" بكامل طاقتها في أكثر من 1300 مدرسة ، تستقبل ما يزيد عن 845 ألف طالباً وطالبة في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة

جاء ذلك خلال تفقده لسير الدراسة بمدرسة الثانوية الجديدة بنات بمدينة بني سويف ، لمتابعة انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الجديد، وذلك في حضور الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، الأستاذ هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، الأستاذ أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف

و تقدم المحافظ بالتهنئة لأسرة العاملين بقطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والذكرى الـ 50 لانتصارات اكتوبر المجيدة ، حيث أكد المحافظ أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والإلتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وتابع المحافظ جانباً من الحصة التوعوية للتعريف بالمشروعات القومية،وتبادل الحوار مع بعض طالبات المدارسة حول المشروعات والإنجازات التي نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار آخر عشر سنوات ، والتي شملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والطاقة، بجانب الإشارة إلى المشروعات التي افتتحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الاخرة لقرية سدس منتصف سبتمبر الماضي.

من جهته أشار وكيل الوزارة إلى استمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس وتجهيز القاعات الدراسية مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وخاصة قنوات مدرستنا (3,2,1) لإثراء العملية التعليمية ، والالتزام بتخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية لعرض المادة التعليمية وإتاحة المادة العلمية وجداول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات

بالإضافة إلى التأكيد على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين ، وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة حفاظا على سلامةالطلاب ، علاوة على تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، ، والالتزام بما جاء في الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية ، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب