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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بالتسهيلات اللازمة للتوعية والوقاية من سرطان عنق الرحم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ، والدكتورة رانيا علواني المدير التنفيذي للجمعية للتنسيق لتنفيذ رحلة الألف كيلو بالمحافظة ، والنائب الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب  ، حيث يتم تنظيم المبادرة تحت وزارة  التضامن الاجتماعي  ، والتي تهدف إلى تدريب وتمكين وتوعية لكل سيدة مصرية .

ورحب محافظ بني سويف، بالمبادرة على أرض المحافظة ، موجها بإتاحة كافة التسهيلات اللازمة  ، ومؤكدا على أنه تم من خلال العديد من الإجراءات تأهيل المناخ لتفعيل وتحفيز دور المجتمع المدني في مختلف الملفات والجهود التنموية ، منوها عن أول وثيقة عمل أهلي لتوحيد جهود المجتمع المدني والتي تشارك فيها حاليا 100 جمعية ومؤسسة أهلية.

وذلك في اطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن سيادته بأهمية المجتمع المدني في دفع رؤية مصر 2030 التنموية ، وضرورة العمل كفريق واحد في مختلف الملفات والقضايا وفي كل الميادين. 

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وخلال الاجتماع تمت مناقشة التنسيق لفتح عدد 2 عيادة من عيادات " إسبقي بخطوة " للصحة الإنجابية والحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم يوم الجمعة القادم الأولى بمدينة بني سويف والثانية بمركز ببا ،والتنسيق لعمل جلسة توعية مكبرة للتوعية عن الحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية ، وسيتم عمل تدريب للرائدات الإجتماعيات من خلال محاضرات علمية بطرق سهلة وبسيطة عن الصحة الإنجابية وطرق استخدام وسائل منع الحمل، وأيضا طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم  ، بجانب أنه يكون هناك  دور للتمكين الاقتصادي للمرأة حيث سيتم عمل "فيمي هيلث بازار" للسيدات المنتجات بالمحافظة لحثهم وتشجيعهم علي بيع منتجاتهم .

وأوضح الدكتور محمد العزب ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعنق الرحم ، أن من أهداف مبادرة "رحلة الألف كيلو متر" هو تدريب الكوادر الطبية سواء الموجودة في وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الصحة المصرية ، وكذلك تدريب الرائدات المجتمعيات .

وأشار إلى أن الرحلة هدفها التدريب والتوعية والتمكين ، ويتضمن التدريب على الوسائل الأفضل  لمنع الحمل ، وفحص عنق الرحم ، وكيفية الحماية والوقاية من سرطان الرحم ، وتهدف الحملة لافتتاح 25  عيادة طبية على مستوى محافظات مصر.

وأكدت د.رانيا علواني، المتخصصة في منظار عنق الرحم أن هناك قوافل طبية، بالتعاون مع عدد من نواب البرلمان والذين يساعدون في الوصول لأكبر عدد من السيدات بدوائرهم لنقل الوعي بأهمية الكشف الدوري والمبكر عن السرطانات المعرض لها السيدات عن طريق الرائدات الريفيات .

كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم هي  أول جمعية من نوعها في مصر و افريقيا وتضم اكثر من 150طبيب من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وتم انشاء هذه الجمعية علي غرار الجمعيات المشابه لها في جميع انحاء العالم مثل الجمعية البريطانية ، و الأمريكية ، والفرنسية ، وتهتم الجمعية بنوع جديد من السرطانات وهى سرطانات الجهاز التناسلي (عنق الرحم – الرحم – المبيض –القناه المهبلية – الأعضاء التناسلية الخارجية).

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