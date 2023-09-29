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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار بمحافظة بني سويف في العطلات الرسمية

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، الجهود والإجراءات التي تقوم بها الوحدات المحلية لمواجهة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في التصدي لمخالفات البناء خاصة خلال أيام العطلات الرسمية والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.

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وتضمن التقرير ، الذي أعده  اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، الإشارة إلى  قيام الوحدات المحلية بتنفيذ قرارات الإزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء على مساحات من الأرض الزراعية ومخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية، حيث تمكنت الوحدة المحلية ببني سويف تحت إشراف الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة إيقاف وإزالة في المهد وردم الحفر لحالة بناء بدون ترخيص على مساحة 100 متر بشارع حلمي الملط، فيما  تم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك الأعمدة بالطابق الخامس العلوي بشارع الدقلي خلف الثانوية العسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، تحت إشراف  الأستاذ محمد بكري، بالتنسيق والتعاون مع حماية الأراضي بإزالة 14حالة بقرية إقفهص في حضور الأستاذ ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز، فيما قامت الوحدة المحلية بالواسطى بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بزمام قرية أبوصير الملق وقمن العروس، تحت إشراف الأستاذ حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية . 

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