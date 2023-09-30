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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولى التعليم بدء الدراسة في أول أيام العام الجديد

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024/2023 ، والذي انطلق"اليوم "في 147 مدرسة  بإجمالي يزيد عن 100 ألف طالباً وطالبة (ابتدائي وإعدادي وثانوي والتي تعمل بنظام الفترتين"صباحي ومسائي") على مستوى المحافظة ، فيما تنتظم الدراسة " غداً الأحد" بكامل طاقتها في أكثر من 1300 مدرسة ، والتي تستقبل ما يزيد عن 845 ألف طالباً وطالبة في مختلف مراحل التعليم بواقع (504 ألف و495  تلميذا  في 695 مدرسة  ابتدائي، و 206 ألف و612 في 453 مدرسة إعدادي، و50 ألف في 91 مدرسة ثانوي عام، و51ألف و507طالباً في 32 مدرسة للصناعي، و12 ألف في 6 مدارس زراعي، و23ألف و157 طالباُ في17 مدرسة للتجاري 

مدارس بني سويف تستقبل العام الجديد بالاحتفال بنصر أكتوبر وتكريم أبناء الشهداء

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جاء ذلك خلال متابعته،مع وكيل وزارة التربية والتعليم".محمد عبد التواب"لسير العملية التعليمية في أول يوم دراسة مع بداية العام الدراسي الجديد،حيث شدد المحافظ على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية،موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس

وأشار  وكيل الوزارة ، إلى جولته "اليوم" لمتابعة تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس ، من خلال فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية من خلال تسيير الأوتوبيس الطائر الذي يجوب كافة  إدارات التعليم للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه الدراسة

 

حيث تفقد وكيل الوزارة بعض المدارس التابعة لإدارة تعليم  بني سويف، وشارك الطلاب فرحتهم باستقبال العام الدراسي الجديد والاحتفال بحلول الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة  وتكريم  أبناء وأسر الشهداء بهذه المناسبة ، وتم التأكيد على أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والإلتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن والتوعية بالمشروعات القومية وحياة كريمة والتوعية بأخطار التغيرات المناخية وآثارها على البيئة ، وتخصيص فقرة يومية عن انتصارات أكتوبر المجيدة ، مع التنبيه على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين إلى جانب عدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة والتأكد من شخصية الزائرين

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