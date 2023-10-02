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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين سيتروين C3 و أوبل كورسا الهاتشباك 2024

مقارنة بين سيتروين
مقارنة بين سيتروين C3 و اوبل كورسا الهاتشباك 2024

تتنوع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات ، حيث يتواجد به مختلف فئات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين وخصوصا الشباب التي تنتمي لـ فئة الهاتشباك الرياضية ، وذلك بفضل تصميمها المميز .

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بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 تقاربت إصدارات السيارات من بعضها البعض في السعر ، وذلك يؤدي الي حالة من عدم الاستقرار في الراي نتيجة تقارب الأسعار من بعضها البعض .


- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين سيتروين C3 و اوبل كورسا الهاتشباك 2024 بالسوق المصري للسيارات الجديدة :


1- سيتروين C3  موديل 2024

مقارنة بين سيتروين C3 و اوبل كورسا الهاتشباك 2024

قوة سيارة سيتروين C3  موديل 2024 الهاتشباك تصل الي 110 حصان ، وعزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1200 سي سي .

- سعر سيتروين C3

مقارنة بين سيتروين C3 و اوبل كورسا الهاتشباك 2024

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر 824 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر 939 ألف جنيه .

2- اوبل كورسا الهاتشباك

مقارنة بين سيتروين C3 و اوبل كورسا الهاتشباك 2024


تصل سيارة اوبل كورسا موديل 2024 الي سرعة 100 كم/ساعة من 0 في 8.7 ثانية، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتصل سرعة اوبل كورسا القصوي الي 207 كم/ساعة .

- أسعار اوبل كورسا موديل 2024

مقارنة بين سيتروين C3 و اوبل كورسا الهاتشباك 2024

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2024 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل كورسا موديل 2024 يصل سعرها الي 979 ألف جنيه .

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