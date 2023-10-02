بنقولهم متشكرين.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي خاص بالجمعيات الأهلية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، : "إحنا محتاجين نتكلم أكتر والإعلام يغطي أكتر ويكون لينا مساحة أكبر في عرض مختلف قضايا الدولة، ومختلف القضايا تحتاج إلى جهد إعلامي".



وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة بمؤتمر حكاية وطن،: "لو فيه دار أيتام شغالة نعمل مسابقة عن أفضل دار أيتام".



وأكمل الرئيس السيسي: "إحنا عمرنا ماعملنا جوائز ذات معني محترم للكثير من الأنشطة التي يقوم بها متطوعون أو جمعيات أهلية، ولازم نعمل ده ونقدم جوائز لهم".

وتابع الرئيس السيسي: "خلونا نقول متشكرين للناس اللي بتقعد وبتشتغل من غير ماتاخد حاجة".



ويشمل مؤتمر “حكاية وطن” إقامة عددا من الموائد المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

