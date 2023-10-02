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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يطالب بتشكيل لجنة لدراسة حصول الزوجة المعاقة على معاشين| تفاصيل

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب بدراسة وعمل لجنة بأن تحصل المرأة المتزوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة على اثنين معاش، إذا كانت مستحقة.


وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنداء على وزير المالية الدكتور محمد معيط، للمساهمة في هذا الأمر، وأكد أن هناك 300 ألف سيدة تحتاج دراسة، وأن الرقم المادي قد يصل لـ 1.5 مليار جنيه.


ودخلت الدكتورة نيفين وقالت: "والله ما أنا يا فندم" وقال الرئيس السيسي،: "محدش بيجيب حاجة من جيبه كله من جيب مصر".

 

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يطالب وزير المالية، بدراسة هذا الأمر، وقال وزير المالية، إن هذا الأمر له شق مادي، وقانوني.

 

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.


 

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