نادي فرنسي شهير يعلن رحيل مدربه.. تفاصيل

أعلن نادي تولوز الفرنسي، اليوم الأربعاء، رحيل كارليس مارتينيز نوفيل، المدير الفني للفريق الأول، عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل فريق تولوز المركز العاشر في الترتيب قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، وقد تولى المدرب الإسباني قيادة الفريق لثلاثة مواسم.

وانضم مارتينيز نوفيل إلى تولوز في البداية كمساعد مدرب، وفاز معه بكأس فرنسا عام 2023، ثم عُيّن مدربًا للفريق في الموسم التالي.

وقاد مارتينيز نوفيل تولوز إلى أحد أكبر انتصاراته عندما فاجأ الفريق الجنوبي ليفربول بالفوز عليه بنتيجة 3-2 في مباراة بالدوري الأوروبي في نوفمبر 2023.

وقال نوفيل في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "أتوجه بجزيل الشكر أيضًا للجماهير على دعمهم المتواصل، وللمدينة على حفاوة استقبالها منذ اليوم الأول".

واختتم: "أغادر النادي بذكريات رائعة ستبقى محفورة في ذاكرتي إلى الأبد، ابقوا صامدين دائمًا".