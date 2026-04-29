قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب انتهاء هدنة إسرائيل ولبنان.. سي إن إن: نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله
جامعة الأزهر: 17 ألف مستفيد من مبادرة دكان الفرحة.. صور
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة
حقيقة وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا
وزيرة الداخلية البريطانية: ليس لدينا أدلة بشأن وجود صلة بين منفذ عملية الطعن وإيران
ألمانيا توافق على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 11.6 مليار يورو العام المقبل
وزير العدل: قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية
المتهم بالتعدي على ابنتي شقيقه بالبحيرة يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور
رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار
قائمة ضيوف شرف فيلم نصيب تتوسع قبل انتهاء التصوير
كواليس محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة غسل الأموال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كائنات فضائية وطفل الجن عنده 200 سنة.. كاتبة تكشف مفاجأت عن العوالم الخفية

باحثة
هاني حسين

أثارت الكاتبة سارة عبد الوهاب، المعروفة بآرائها المثيرة للجدل في عالم الروحانيات، حالة واسعة من النقاش بعد حديثها عن الكائنات الفضائية وأصول الحياة قبل وجود الإنسان، حيث طرحت تساؤلات غير تقليدية حول الحياة ما قبل خلق سيدنا آدم، مؤكدة أن هناك العديد من المعلومات التي لم يتم تناولها بشكل كامل في المناهج التعليمية، واعتبرت أن بعض ما يتم تداوله قد يكون مرتبطًا بأجندات قديمة وتفسيرات مختلفة للأديان، وهو ما فتح باب الجدل بين مؤيد ومعارض، خاصة مع تصاعد الاهتمام بمثل هذه القضايا على مواقع التواصل.

وأوضحت سارة عبدالوهاب خلال لقائها مع سارة سامي في برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة قناة صدى البلد، أن فكرة وجود كائنات قبل الإنسان ليست غريبة، قائلة: “فيه ناس كتير بتسأل مين كان قبل آدم؟”، مشيرة إلى أن هناك تفسيرات تشير إلى أن الجن كانوا أول من سكن الأرض، وأن ما حدث من فساد دفع إلى تدخل إلهي لتطهير الأرض،  مضيفة أن بعض الروايات المتداولة تتحدث عن كائنات أخرى اندثرت مع مرور الزمن.

وتابعت: الجن أول من سكنوا الأرض مع التنانين، لما فسدوا الأرض ربنا أمر بتنضيفها ونفي الجن إلى الأرض الرابعة، وإبليس كدا كان حتة عيل، والطفل في المهد عنده 200 سنة، دا عمر طفل عندنا بيوم واحد".

وأضافت أن الحديث عن هذه الأمور لا يزال محل اختلاف، لكنها ترى أن النصوص الدينية تفتح المجال للتأمل، خاصة فيما يتعلق بخلق الإنسان ونفخ الروح فيه، موضحة أن “الروح دي من عند ربنا، ودي نقطة مهمة لازم نفهمها كويس”، كما أشارت إلى أن هناك من يربط بين الكائنات القديمة وبعض المخلوقات الأسطورية مثل التنانين، معتبرة أن هذه الطروحات تحتاج إلى دراسة أعمق بعيدًا عن التهويل أو السخرية.

وتابعت سارة عبد الوهاب أن هناك تصورات مختلفة حول طبيعة هذه الكائنات، قائلة: “فيه كلام بيتقال عن مخلوقات كانت موجودة واختفت، وفيه ناس بتربط ده بحاجات تانية زي الفضائيين”، مؤكدة أن ما تطرحه هو مجرد رؤية شخصية مبنية على قراءات وبحوث"

كاتبة العوالم العوالم الخفية الكائنات الفضائية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

صورة أرشيفية

حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

ترشيحاتنا

ياسر جلال و ابنته

ياسر جلال يوجّه رسالة مؤثرة لابنته بعد سفرها لألمانيا

حمدي المرغني

تشييع جنازة والد حمدي المرغني من مسجد أهل التقوى والمغفرة بالسويس

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ماستر كلاس عن الكاستينج في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. غدا

بالصور

سرطان البروستاتا.. علامات تنذر بالخطر

الوذمة الشحمية علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما

عمرو يوسف يتصدر التريند بأول حلقتين من الفرنساوي

بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

فيديو

شخصية إلهام وجدي

شكلت شخصيتي.. إلهام وجدي تكشف أسرار رحلتها بين 11 وظيفة وشغف التمثيل

سارة محجوب

سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

المزيد