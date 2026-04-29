كائنات فضائية وطفل الجن عنده 200 سنة.. كاتبة تكشف مفاجأت عن العوالم الخفية

أثارت الكاتبة سارة عبد الوهاب، المعروفة بآرائها المثيرة للجدل في عالم الروحانيات، حالة واسعة من النقاش بعد حديثها عن الكائنات الفضائية وأصول الحياة قبل وجود الإنسان، حيث طرحت تساؤلات غير تقليدية حول الحياة ما قبل خلق سيدنا آدم، مؤكدة أن هناك العديد من المعلومات التي لم يتم تناولها بشكل كامل في المناهج التعليمية، واعتبرت أن بعض ما يتم تداوله قد يكون مرتبطًا بأجندات قديمة وتفسيرات مختلفة للأديان، وهو ما فتح باب الجدل بين مؤيد ومعارض، خاصة مع تصاعد الاهتمام بمثل هذه القضايا على مواقع التواصل.

وأوضحت سارة عبدالوهاب خلال لقائها مع سارة سامي في برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة قناة صدى البلد، أن فكرة وجود كائنات قبل الإنسان ليست غريبة، قائلة: “فيه ناس كتير بتسأل مين كان قبل آدم؟”، مشيرة إلى أن هناك تفسيرات تشير إلى أن الجن كانوا أول من سكن الأرض، وأن ما حدث من فساد دفع إلى تدخل إلهي لتطهير الأرض، مضيفة أن بعض الروايات المتداولة تتحدث عن كائنات أخرى اندثرت مع مرور الزمن.

وتابعت: الجن أول من سكنوا الأرض مع التنانين، لما فسدوا الأرض ربنا أمر بتنضيفها ونفي الجن إلى الأرض الرابعة، وإبليس كدا كان حتة عيل، والطفل في المهد عنده 200 سنة، دا عمر طفل عندنا بيوم واحد".

وأضافت أن الحديث عن هذه الأمور لا يزال محل اختلاف، لكنها ترى أن النصوص الدينية تفتح المجال للتأمل، خاصة فيما يتعلق بخلق الإنسان ونفخ الروح فيه، موضحة أن “الروح دي من عند ربنا، ودي نقطة مهمة لازم نفهمها كويس”، كما أشارت إلى أن هناك من يربط بين الكائنات القديمة وبعض المخلوقات الأسطورية مثل التنانين، معتبرة أن هذه الطروحات تحتاج إلى دراسة أعمق بعيدًا عن التهويل أو السخرية.

وتابعت سارة عبد الوهاب أن هناك تصورات مختلفة حول طبيعة هذه الكائنات، قائلة: “فيه كلام بيتقال عن مخلوقات كانت موجودة واختفت، وفيه ناس بتربط ده بحاجات تانية زي الفضائيين”، مؤكدة أن ما تطرحه هو مجرد رؤية شخصية مبنية على قراءات وبحوث"