عوالم أخرى.. كاتبة تثير الجدل: كائنات فضائية ورماديون عايشين معانا في الكون

أثارت الكاتبة سارة عبد الوهاب، المعروفة إعلاميًا بـ«مذيعة العفاريت»، حالة من الجدل حول الكائنات الفضائية وعلاقتها بالجن، مؤكدة أن هذا الملف ظل لسنوات طويلة مادة خصبة في أفلام هوليوود، التي “أكلت وشربت على القصة دي” وحققت منها مليارات، ما ساهم في ترسيخ فكرة وجود مخلوقات غامضة في أذهان الشباب بشكل كبير.

وأضافت سارة عبد الوهاب خلال لقائها مع شريف نور الدين ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحديث عن الكائنات الفضائية يطرح تساؤلات كتير عند الناس، هل هي مخلوقات حقيقية زي البشر وعايشة في عوالم تانية، ولا ممكن تكون جن متشكل؟، موضحة أن الأمر اختلط على البعض بسبب الروايات والأفكار المتداولة، لكنها شددت على أن “اللي بيتقال كتير مش كله حقيقة”.

وأوضحت أن الجن والإنس هما فقط المكلفان بعبادة الله على الأرض، لكن هناك عوالم أخرى لا يعلمها الإنسان، مستشهدة بقول الله تعالى «ويخلق ما لا تعلمون»، مضيفة: “أنا من وجهة نظري أيوه ممكن يكون فيه كائنات فضائية، بس مفيش دليل علمي قاطع يثبت ده لحد دلوقتي، فالموضوع يفضل في إطار الاحتمالات مش الحقائق المؤكدة”.

وكشفت عن حديثها بشأن ما أسمتهم بـ«الرماديون»، قائلة إنهم كائنات تعيش داخل باطن الأرض، ووصفتهم بأنهم من أذكى المخلوقات، مضيفة إن الجان تتعامل مع هذه الكائنات، وأن هناك أشخاصًا لديهم تجارب مشابهة، لكنها اعترفت في الوقت نفسه أن “الكلام ده صعب يتصدق، بس دي معلومات وصلتلي من دراسات وبحث واطلاع”.

وأكدت أن كل من الرماديون والجن والكائنات الفضائية مخلوقات مختلفة عن بعضها، ولكل منها طبيعة خاصة، مشيرة إلى أن ما تقدمه هو اجتهاد شخصي مبني على قراءات وتجارب نقلت إليها، قائلة: “اللي عايز يصدق يصدق، واللي مش مقتنع ده حقه، أنا بقول اللي عندي بس”.