عمر جابر يغيب عن لقاء القمة بسبب الإصابة ..تفاصيل

تأكد غياب اللاعب عمر جابر نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، أمام الأهلي في الدوري.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميًا ــ عمر جابر يغيب عن لقاء القمة لإصابته بمزق في العضلة الضامة ".



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، يوم الجمعة المقبل.

وتلقى الأهلي هزيمة من بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.



تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بـالدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.

