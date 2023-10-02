السيسي: محتاجين الإعلام يغطي أكتر لمختلف القضايا وما يتم تحقيقه

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإعلام، قائلا: "محتاجين الإعلام يغطي أكتر ويكون لينا مساحة لعرض ما تم تحقيقه".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة بمؤتمر حكاية وطن، :" إحنا محتاجين نتكلم أكتر والإعلام يغطي أكتر ويكون لينا مساحة أكبر في لعرض مختلف قضايا الدولة، ومختلف القضايا تحتاج إلى جهد إعلامي ".

وأكمل الرئيس السيسي:" إحنا عمرنا ماعملنا جوائز ذات معني محترم للكثير من الأنشطة التي يقوم بها متطوعين أو جمعيات أهلية ، ولازم نعمل ده ونقدم جوائز لهم ".

وتابع الرئيس السيسي:" خلونا نقول متشكرين للناس اللي بتقد وبتشتغل من غير ماتاخد حاجة".

ويشمل مؤتمر “حكاية وطن” إقامة عددا من الموائد المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.