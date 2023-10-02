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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: حذفنا شرط المؤهل التعليمي العالي للأسر البديلة للأيتام

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التحول من الرعاية الأساسية للرعاية البديلة، قائلاً:" كان هناك عدد من دور الرعاية يحتاج رفع كفاءة، ويوجد رعاية وإنفاق من الدولة، ولكن الطفل الذي سيتم رعايته وسط أسرة، لديها عطف وكرم، الهدف منه أن يعطى للأطفال رعاية، تجعله إنسانا أكثر استواءً.

 

السيسي:هل الطفل في أسرة متوسطة التعليم أفضل؟ و لا في دور الرعاية المجمعة


وأضاف السيسي خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، قائلاً: "إحنا شلنا شرط المؤهل العالي للأسر البديلة، هل الطفل في أسرة متوسطة التعليم أفضل؟ و لا في دور الرعاية المجمعة في 100 أو 200 طفل".


وتابع السيسي: "لا يمكن أن  الرعاية اللي هيتم تكثيفها من أسرة واحدة تجاه طفل تتساوى مع دور الرعاية".

 

 

 

 

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي دور الرعاية حكاية وطن التعليم

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