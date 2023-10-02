توازن العلاقات..شكري: مصر عملت على صياغة سياسة خارجية تتسق مع رؤية الرئيس

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه تشرف بتمثيل مصر في الداخل والخارج لخدمة الشعب المصري العظيم الذي نكن له كل التقدير.

وقال شكري في كلمته بجلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، :" السياسة الخارجية تقوم بخدمة المواطن المصري وتحقيق طموحاته والازدهار له ".

وأضاف شكري:" السياسة الخارجية مرآة للأوضاع الداخلية وعلينا أن نتذكر ما كانت عليه الدولة قبل 2014، حيث كانت تعاني من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية وتواجد عدم رضا شعبي بسبب ما استشعره من انتقاص مكانة الدولة ".

وتابع:" الدولة المصرية عملت على صياغة سياسة خارجية تتسق مع رؤية القائد الرئيس السيسي وتحدد هذه الخصائص في التوازن والتنوع في العلاقات وتجنيب الاستقطاب".

وأكمل شكري:" عملنا على دعم الاستقرار الإقليمي والدولي ومركزية دور المواطن في السياسة الخارجية ومراعاة البعد الاقتصادي والتنموي".