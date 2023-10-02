السيسي للحكومة : عملكم مقدّر .. ومدبولي: لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز لولاك

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة خلال زيارته لمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال: "عملكم مقدر.. وأدعوكم للاستمرار بنفس القدرة، ودورنا نبني ونعمر وبس."

وأشار الرئيس السيسي إلى أن العاصمة الإدارية ليست مجرد واجهة، بل تمثل تغييرًا في نمط الدولة بأكملها.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بجهود الرئيس السيسي في تحقيق هذا الإنجاز وقال: "لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز لولاك.. وكان من سنوات مجرد ورق."

وتابع مدبولي:" شعور عظيم أن تكون معانا يا سيادة الرئيس بمجلس الوزراء شرفتنا لولا متابعة سيادتكم ونظرتك الثاقبة لما حدث كل هذا، وان شاء الله تكون العاصمة نقلة حضارية".