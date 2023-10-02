السيسي من مقر مجلس الوزراء الجديد: عليكم بالعمل من أجل رفعة الوطن.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى مقر مجلس الوزراء الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ولقاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي "أنا سعيد أن التقي بكم في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وأتمنى لكم التوفيق، وأنا موجود هنا علشان أوجه لكم التحية والتقدير والشكر، وأقول لكم إن عملكم مقدر جدا وأنا بشكركم على العمل الكبير اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت".



تنفيذ القرار



ووجه الرئيس السيسي، حديثه إلى وزراء الحكومة خلال كلمته قائلا: "عايز نستمر في عملنا بنفس القدرة لآخر يوم، آخر يوم امتى أنا ماعرفش، أنا كإنسان أشتغل وبس، أبني وبس، أعمر وبس، مش مهم القرار المهم إصرارك على تنفيذ القرار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته لمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدراية الجديدة، أن العاصمة الإدارية ليست مجرد واجهة، بل تغيير نمط كامل الدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، موجها خطابه إلى الرئيس السيسي “إن العاصمة لم تكن ليتحقق هذا الإنجاز لولاك.. وكان من سنوات مجرد ورق”.