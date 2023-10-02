سامح شكري: سياسة مصر الخارجية ذات أدوات حديثة تواكب متطلبات العصر.. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن السياسة الخارجية لابد أن تواجه المتطلبات المستحدثة.

وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "كان هناك تنمية للقدرات الدبلوماسية العامة في إطار التواصل مع الإعلام ومراكز البحثية والجامعات للتعريف بالرؤية المصرية تجاه القضايا سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية".



وأشار: "الهوية المصرية خاصة وراسخة على مدار 7 آلاف سنة من التاريخ"، مضيفا: "مصر عملت على سياسة خارجية ذات أدوات حديثة تواكب متطلبات العصر، ومنها تعزيز الصورة الذهنية لمصر بالخارج، وتعزيز أدوات القوة الناعمة والتواصل مع الإعلام للتعريف بالرؤية المصرية".

