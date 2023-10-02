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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري: سياسة مصر الخارجية ذات أدوات حديثة تواكب متطلبات العصر.. فيديو

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن السياسة الخارجية لابد أن تواجه المتطلبات المستحدثة.

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وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "كان هناك تنمية للقدرات الدبلوماسية العامة في إطار التواصل مع الإعلام ومراكز البحثية والجامعات للتعريف بالرؤية المصرية تجاه القضايا سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية".


وأشار: "الهوية المصرية خاصة وراسخة على مدار 7 آلاف سنة من التاريخ"، مضيفا: "مصر عملت على سياسة خارجية ذات أدوات حديثة تواكب متطلبات العصر، ومنها تعزيز الصورة الذهنية لمصر بالخارج، وتعزيز أدوات القوة الناعمة والتواصل مع الإعلام للتعريف بالرؤية المصرية".
 

سامح شكري

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