منها فيشجراد .. شكري يكشف عدد التكتلات العالمية التي انضمت لها مصر

كشف سامح شكري وزير الخارجية عن نماذج انخراط مصر مع تكتلات عالمية جديدة ، قائلا إن مصر انخرطت مع غاز شرق المتوسط ويضم عدد من الدول المؤثرة وتجعل من مصر منصة عامة للطاقة والاستفادة من موارد اكتشافات الغاز في شرق المتوسط .

وتابع خلال كلمته بجلسة في مؤتمر حكاية وطن ، أن الانخراط مع فيشجراد له خصوصية وهي دول رؤيتها السياسية قريبة مع مصر فضلا وظروف معرفتها بالقضايا في العالم العربي ، وهي تنقل للاتحاد الاوروبي وجهة النظر المصرية والتطورات الداخلية .

وأشار ، إلى أن التفاعل مع قمة ميونخ لمليء الفراغ الذي حدث في القضية الفلسطينية وتسويتها وانهاء الصراع وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .