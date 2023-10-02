برلماني :حشد كبير وتأييد لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.. فيديو

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر فعاليات حكاية وطن هي حكاية شعب، مشيرا إلى أن الحكاية كانت شاقة وصعبة مرت على الوطن خلال 9 سنوات مضت.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلد ماضية في مسيرة التنمية التي بدأتها مع الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن البلد بها يد تبني ويد تحمل السلاح من أجل بناء الوطن.



وأشار إلى أن الدولة تخوض تحديات ومعوقات حقيقية، لافتا إلى أزمتي كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية والتي أثرت على العالم أجمع ومصر جزء من العالم، إلا أن الدولة عملت على مواجهة هذه المعوقات وتخفيف آثار تلك الأزمات على المصريين.



كما أكد أن الدولة المصرية، لديها رئيس يملك من الوعي الكبير والرؤية السياسية والاستراتيجية للتعامل مع مثل هذه التحديات، مشددا على أن مصر تتعرض لحملة ممنهجة ومخططات لهدم مؤسسات الدولة، إلا أن مصر لديها العزيمة وعلى رأس هذه الدولة الرئيس السيسي، ولديه القدرة بوجود الشعب والتكاتف الكبير حوله مواجهة مثل هذه التحديات.



ولفت إلى أن هناك حشدا كبيرا وتأييدا لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار منذ وصول الرئيس لسدة الحكم، وهناك مسيرات ضخمة لتأييد الرئيس.

