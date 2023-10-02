عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني :حشد كبير وتأييد لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.. فيديو

أحمد مقلد
أحمد مقلد

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر فعاليات حكاية وطن هي حكاية شعب، مشيرا إلى أن الحكاية كانت شاقة وصعبة مرت على الوطن خلال 9 سنوات مضت.

txt

المئات بالعريش يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

txt

أهالي سوهاج في تجمع هائل لدعم الرئيس السيسي واحتفالًا بذكرى أكتوبر.. شاهد


أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلد ماضية في مسيرة التنمية التي بدأتها مع الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن البلد بها يد تبني ويد تحمل السلاح من أجل بناء الوطن.


وأشار إلى أن الدولة تخوض تحديات ومعوقات حقيقية، لافتا إلى أزمتي كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية والتي أثرت على العالم أجمع ومصر جزء من العالم، إلا أن الدولة عملت على مواجهة هذه المعوقات وتخفيف آثار تلك الأزمات على المصريين.


كما أكد أن الدولة المصرية، لديها رئيس يملك من الوعي الكبير والرؤية السياسية والاستراتيجية للتعامل مع مثل هذه التحديات، مشددا على أن مصر تتعرض لحملة ممنهجة ومخططات لهدم مؤسسات الدولة، إلا أن مصر لديها العزيمة وعلى رأس هذه الدولة الرئيس السيسي، ولديه القدرة بوجود الشعب والتكاتف الكبير حوله مواجهة مثل هذه التحديات.


ولفت إلى أن هناك حشدا كبيرا وتأييدا لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار منذ وصول الرئيس لسدة الحكم، وهناك مسيرات ضخمة لتأييد الرئيس.
 

أحمد مقلد حكاية وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

الآلاف يشاركون في مسيرة الأعلى للآباء والمعلمين لتأييد ترشح السيسي لفترة جديدة

الرئيس السيسي: الجيش والشرطة دفعوا ثمن وتضحيات كثيرة

أول تعليق من روسيا على مزاعم انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي

من الجيزة لميدان الجلاء .. مسيرة وطنية بالآلاف لمطالبة السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية | صور وفيديو

احتفالات بميدان الجلاء للتحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتأييد الرئيس|فيديو

الرئيس السيسي: اللي اتعمل في 2011 يتاخد منه دروس وعبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

دخلت في غيبوبة كاملة.. إعلامية شهيرة بين الحياة والموت| وهذه أعراض المرض

بملابس كاجول.. صبا مبارك تستعرض جمالها رفقة أصدقائها| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ