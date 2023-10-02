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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي سوهاج في تجمع هائل لدعم الرئيس السيسي واحتفالًا بذكرى أكتوبر.. شاهد

احتفالات سوهاج
احتفالات سوهاج

"كلنا بندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي قامت البلد على إيديه وعيشنا حياة كريمة في القرى بسبب اهتمامه بالمواطن الريفي البسيط"، بهذه الكلمات بدأ الحاج حسين مصطفى كامل، أحد أهالي محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لما شهدته القرى من حياة كريمة على يديه.

 

وأضاف البالغ من العُمر 56 عامًا، أنه يدعم الرئيس السيسي في انتخابات 2024، لتولي رئاسة الجمهورية فترة رئاسية ثالثة؛ وذلك من أجل إتمام ما بدأه الرئيس من مشروعات واهتمامات لا يستطيع غيره استكمالها.

 

وتتعالى أصوات النساء من سيدات سوهاج، في هتافاتهن في دعم الرئيس السيسي، وفي حب الوطن احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، "تحيا مصر تحيا مصر.. كلنا معاك يا سيسي.. كلنا بندعمك يا سيسي".

أكبر تجمع لدعم الرئيس السيسي.. أبناء سوهاج ينهون الاستعدادات لبدء احتفالات أكتوبر

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بدء حفل نصر أكتوبر بسوهاج

وكان قد بدأ أبناء محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، منذ قليل احتفالات نصر أكتوبر، وتجمع أكبر عدد من أبناء المحافظة لإعلان مبايعتهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثالثة، في انتخابات الرئاسة 2024م.

 

ليظهر عدد من أبناء محافظة سوهاج، في مشهد تقشعر له الأبدان، مجتمعين على قلب واحد ورأي واحد ودعم لرئيس واحد وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة 2024م.

 

حشد هائل يضم آلاف المواطنين، اجتمعوا على في ميدان الشبان المسلمين، غرب مدينة سوهاج؛ من أجل إعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واختيار هذا اليوم الثاني من أكتوبر احتفالًا بنصر أكتوبر واعتبار استمرار الرئيس السيسي فترة حكم ثالثة نصرًا عظيمًا كـ نصر أكتوبر.

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