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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: المواطن المصري يتمتع بحياة كريمة

صدى البلد

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والتي اقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "النعماني" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات تنموية غير مسبوقة شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية، لم تحدث منذ عقود طويلة، ولم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتاجًا لسنوات طويلة من الجهد والتعب، حتى تصل إلي هذا النجاح المُستدام، لتصبح مصر نموذجاً يُحتذى به عالمياً، وذلك استناداً إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى إمتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

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جامعة سوهاج

 

وأضاف رئيس جامعة سوهاج إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم حتى الآن سعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى وتحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين في "الجمهورية الجديدة".

وإنهاء المشاكل والأزمات المزمنة التي لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة، وأصبح من حقه أن يعيش حياة كريمة دون أي معوقات، بعد تحديات ضخمة واجهتها الدولة قبل عام 2014.

وأشاد رئيس الجامعة بما تم عرضه من إنجازات بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، مؤكداً ان الدول لا تتقدم بدون توافُر البنية الأساسية وشبكات الطرق المختلفة: "هي ليست رفاهية ولا ترفًا"، مثمناً مجهودات وزارتي الإسكان والنقل وما تم ضخه من ميزانيات ضخمة خلال السنوات الماضية.

وذلك بهدف توفير وسائل نقل آمنة ووحدات سكنية لائقة بالمواطنين، بإعتبارهم شريان التطوير والعصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية.

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