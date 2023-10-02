أكبر تجمع لدعم الرئيس السيسي.. أبناء سوهاج ينهون الاستعدادات لبدء احتفالات أكتوبر

يستعد أبناء محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، لبدء احتفالات نصر أكتوبر، وتجمع أكبر عدد من أبناء المحافظة لإعلان مبايعتهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثالثة، في انتخابات الرئاسة 2024م.
محافظة سوهاج
ليظهر عدد من أبناء محافظة سوهاج، في مشهدًا تقشعر له الأبدان، مجتمعين على قلب واحد ورأي واحد ودعم لرئيس واحد وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة 2024م.
حشد هائل يضم آلاف المواطنين، اجتمعوا على في ميدان الشبان المسلمين، غرب مدينة سوهاج؛ من أجل إعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واختيار هذا اليوم الثاني من أكتوبر احتفالًا بنصر أكتوبر واعتبار استمرار الرئيس السيسي فترة حكم ثالثة نصرًا عظيمًا كـ نصر أكتوبر.