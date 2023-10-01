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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يشهد فعاليات الإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

صدى البلد

شهد اللواء  طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر بمشاركة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وممثلي وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية.

وأعرب محافظ سوهاج خلال المؤتمر، عن شكره وتقديره لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رؤيته المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، والتي كان من نتائجها استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الماضي، ومنح الفرصة للمحافظات والمواطنين للتعبير عن آرائهم.

والتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما وجه "الفقي" الشكر إلى محافظة الأقصر على استضافة المؤتمر، مرحبا بالسادة المحافظين.

وأصحاب المشروعات المشاركين في الفعاليات، مؤكدا على أهمية  "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، التي يتم تنفيذها برعاية السيد رئيس الجمهورية، مشيدا بالمشروعات المقدمة وأهميتها وتنوعها.

وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بكل محافظة من المحافظات المشاركة، وجاءت المشروعات الفائزة من محافظة سوهاج كالتالي في فئة المشروعات كبيرة الحجم فاز عدد 2 مشروع وهي:

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“تدوير سيقان الذرة الرفيعة لتصنيع الخشب المضغوط باسم د.ابراهيم محمد السيد- ومشروع استخدام الالواح الشمسية في تظليل الأسطح و توليد طاقة خضراء مستدامة، وزراعة الجزر الوسطى وجوانب الممرات بالمؤسسات الحكومية  باسم  د.حمدى محمود احمد”.

وفي فئة المشروعات متوسطة الحجم فاز  عدد 2 مشروع وهي (اعادة التدوير لمخلفات البلاستيك اكياس البلاستيك) إلى أكياس صديقه للبيئة و قابلة للتحلل  باسم/عبد الملاك نعيم ابراهيم - ومشروع إعادة تدوير مخلفات شجر الموز فى تصنيع الاخشاب باسم/هبة عبد الحميد عبد البديع.

كما فاز في فئة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"عدد 2 مشروع وهي (إعادة تدوير الحمأة بالغابة الشجرية بالكولا وتحويلها إلى كمبوست باسم/منصور صابر على- ومشروع تحويل وتنظيف فضلات وبقايا شركات الغزل وحليجها إلى أقطان باسم/ابانوب فتحى نسيم).

وفي فئة مشروعات الشركات الناشئة فاز عدد 3 مشروعات (سو ناتشورال كوزمتكس لتصنيع مستحضرات التجميل الطبيعية باسم/اسراء  على محمد- ومشروع إعادة تدوير من مخلفات البلاستيك واسترجاع حبيبات البروبلين والبروسيلين باسم/ الفي شوقي ذكي- ومشروع تصميم وتصنيع جهاز ذكي لترشيد مياة الري باسم / عبد الرحمن عبد الواحد مصطفى).

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محافظة سوهاج

وفاز في فئة المبادرات التشاركية المجتمعية غير الهادفة للربح عدد 2 مشروع Waste Guard باسم/ مشيره صبري يوسف ومشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية مثل أعشاب شجر اللوف وقشرة اللوف وتحويلها لسماد عضوى باسم / صفاء عز الدين سيد.

وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ فاز عدد 2 مشروع "( إعادة تدوير مخلفات أوراق شجر التوت  لاستخدامها فى إنتاج الحرير وبعض مستحضرات التجميل الطبيعية باسم / عبير جمال عبد الراضى - ومشروع استغلال نبات الأزولا  واستخدامه فى إنتاج أعلاف للاسماك والمواشى  باسم/ إيمان أحمد هاشم) .

وفي نهاية المؤتمر قام محافظو " سوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان " بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة، ومنحهم شهادات التكريم، متمنين لهم التوفيق في إعلان المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.

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