المئات بالعريش يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

احتشد مئات المواطنين من مختلف الأعمار بمحافظة شمال سيناء ، للاحتفال بنصر أكتوبر ودعم الرئيس السيسي، حيث شهدت محافظة شمال سيناء، مسيرات في الشوارع ، وحفل فني، الذي أقيم بميدان الساعة بمدينة العريش وشارك فيها الآلاف من المواطنين من جميع الأعمار في مظاهرة حب للإحتفال بالذكرى 50 لنصر 6 أكتوبر ودعم الدولة المصرية وتأكيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .



جابت شوارع مدينة العريش المئات من المواطنين من مختلف الأعمار بمشاركة السيدات للاحتفال بهذه الذكرى وتأكيد تأييد الرئيس السيسي.وهم يحملون علم مصر ولافتات شارك لنبني مصر ، مرددين الاغاني الوطنية ، كما تم تعليق صور كبيرة للرئيس السيسي لإعلان تأيدهم له لفترة رئاسية جديدة .



ميدان الساعة

ونظمت عدد من الأحزاب السياسية بالمحافظة ،حفل فني بميدان الساعة بشارع 23 يوليو بمدينة العريش في احتفالية كبرى بذكرى النصر العظيم نصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة المصرية والرئيس السيسى.



وقد توافد المئات من المواطنين من مختلف المراكز لإعلان تايدهم للرئيس السيسي والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكدت قيادات حزب ستقبل وطن وحزب حماة الوطن بشمال سيناء ، دعمها للرئيس السيسي في ترشحه للإنتخابات الرئاسية،لاستكمال بناء مصر الحديثة .

أكدت قيادات الحزب الثقة في القيادة السياسية ودعمها للرئيس، حيث تم تكليف كافة أعضاء وكوادر الحزب بالمحافظة بتفويض الرئيس والتوقيع بمقرات الشهر العقاري، بمدن المحافظة.

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