قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، جلساته العامة، لتشكيل اللجنة العامة له، وذلك بعدما ينتهى من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، والتي يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد.

وتنص مادة 28 على انه تختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

كما تنص مادة 29 على أنه للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.