لمنع النصب على الشباب.. روشتة برلمانية للتصدى لشركات التسفير الوهمية

أكدت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب ، أن مواقع التواصل الاجتماعي ، شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لحسابات مجهولة المصدر، تقوم بالترويج لشركات تصدر تأشيرات سفر وهمية لنهب الشباب، محذرة الشباب من خطورتها ، وعدم الإنصياع لها .

وطالبت “ الكسان ” في تصريحها بضرورة متابعة الشباب للصفحة الرسمية لوزارة العمل من فترة لآخرى ، لمتابعة ما تم عرضه على الصفحة من فرص عمل موثوقة بالخارج ، وعدم الإنصياع إلى الصفحات الأخرى الغير موثوق فيها ، كما أنه يجب على المواطن ألا يتجه لشراء عقود السفر الأقل سعرا .

حملات توعية

كما شددت عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات توعوية لتوعية الشباب باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، كونها الضمانة الوحيدة للحفاظ عليهم من عمليات النصب والتلاعب.