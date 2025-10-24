الأوقاف: يحظر على الأئمة والخطباء الظهور بالزي الأزهري في أي تجمعات خاصة بالدعاية لأي مرشح أو حزب

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا حذرت فيه الأئمة والخطباء من الظهور بالزي الأزهري في أي تجمعات خاصة بالدعاية لأي مرشح أو حزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، الجمعة، يحظر على الأئمة والخطباء والقيادات الدعوية الظهور بالزي الأزهري في أي تجمعات خاصة بالدعاية لأي مرشح أو حزب؛ حرصًا على حياد المنبر الدعوي وابتعاده عن أي توجيه حزبي أو انتخابي.

وأضافت الأوقاف أن قرارها لا ينافي في شيء مع الدعوة المؤكدة للمشاركة الإيجابية الشخصية في الانتخابات، ودعوة الناس إلى ذلك على سبيل العموم، وتأكيد حقوق الممارسة السياسية وأداء واجبات المواطنة بالمشاركة في الانتخابات.

وأوضحت الوزارة أنها مؤتمنة على المساجد وعقول روّادها وأفئدتهم، فهي أمانة توجب على الوزارة صونَ حرمة بيوت الله تعالى من كل نشاط أو غاية تنفك عن المراد من قوله سبحانه: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" (الجن: ١٨).

الأوقاف تحذر من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية

وتابعت الأوقاف "نثمّن استقرار الوطن وقدرته على الوفاء باستحقاقاته الدستورية السياسية الانتخابية في ظروف إقليمية معلومة تقف فيها مصر شامخة بتاريخها وقرارها وسيادتها واستقرارها".

وتجدد الوزارة التنبيه على سريان قراراتها وسياساتها بشأن المنع التام لاستخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها في أي صورة من صور الدعاية والأنشطة الانتخابية".

واختتمت وزارة الأوقاف "المساجد مخصصة للعبادة وتحصيل العلم ونشر الوعي الوطني الجامع، وليست مكانًا للترويج السياسي أو الدعاية الحزبية أو الانتخابية، والالتزام بالحياد التام للمساجد ضرورة شرعية قانونية، يقوم على واجبها الجميع. ولن تتهاون الوزارة مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بأي مما سبق".