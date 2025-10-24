الأوقاف تعقد 2962 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بجميع المحافظات

عقدت وزارة الأوقاف 2962 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

الأوقاف تعقد 2962 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "باب القنوت في صلاة الصبح"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسَّعة

يذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت اليوم الجمعة الموافق 24 من أكتوبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، حيث تنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، شملت أداء خطبة الجمعة، وعدد من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.

وانطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي: (السويس، والمنيا)، شارك فيهما نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير.

وتحدّث العلماء المشاركون في هذه القوافل بصوتٍ واحدٍ حول موضوع خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان: «البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى»، والخطبة الثانية بعنوان: «العنف ضد الأطفال»، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، مؤكدين أن الحفاظ على البيئة يُعد واجبًا دينيًّا ومجتمعيًّا، ومستشهدين بقول الله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56].

كما تناول العلماء في حديثهم خطورة العنف ضد الأطفال، مؤكدين أنه خيانة للأمانة وإفلاس تربوي، وداعين إلى غرس الرحمة في التعامل مع الأبناء وحمايتهم من مظاهر العنف التي تهدّد براءتهم وتؤثر في نشأتهم السوية.

وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة (26) قافلة دعوية نوعية للواعظات إلى (26) محافظة، تحت عنوان: "من شروط كمال الإيمان حسن الجوار".

وسبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، تلتها لقاءاتٌ دعوية تناولت بيان مكانة الجار في الإسلام ووجوب الإحسان إليه، والتنبيه إلى خطورة التقصير في حقه، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)، مؤكدةً أن حسن الجوار من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، وأن الالتزام به يعكس كمال الإيمان ويُعزّز السلم المجتمعي وقيم المواطنة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المستنير، وتُعبر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعي وطني رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.