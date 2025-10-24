قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 2962 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بجميع المحافظات

الأوقاف تعقد 2962 ندوة علمية
الأوقاف تعقد 2962 ندوة علمية
عبد الرحمن محمد

عقدت وزارة الأوقاف 2962 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

الأوقاف تعقد 2962 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "باب القنوت في صلاة الصبح"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسَّعة

يذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت اليوم الجمعة الموافق 24 من أكتوبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، حيث تنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، شملت أداء خطبة الجمعة، وعدد من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.

وانطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي: (السويس، والمنيا)، شارك فيهما نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير. 

وتحدّث العلماء المشاركون في هذه القوافل بصوتٍ واحدٍ حول موضوع خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان: «البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى»، والخطبة الثانية بعنوان: «العنف ضد الأطفال»، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، مؤكدين أن الحفاظ على البيئة يُعد واجبًا دينيًّا ومجتمعيًّا، ومستشهدين بقول الله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56].

كما تناول العلماء في حديثهم خطورة العنف ضد الأطفال، مؤكدين أنه خيانة للأمانة وإفلاس تربوي، وداعين إلى غرس الرحمة في التعامل مع الأبناء وحمايتهم من مظاهر العنف التي تهدّد براءتهم وتؤثر في نشأتهم السوية.

وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة (26) قافلة دعوية نوعية للواعظات إلى (26) محافظة، تحت عنوان: "من شروط كمال الإيمان حسن الجوار".

وسبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، تلتها لقاءاتٌ دعوية تناولت بيان مكانة الجار في الإسلام ووجوب الإحسان إليه، والتنبيه إلى خطورة التقصير في حقه، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)، مؤكدةً أن حسن الجوار من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، وأن الالتزام به يعكس كمال الإيمان ويُعزّز السلم المجتمعي وقيم المواطنة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المستنير، وتُعبر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعي وطني رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.

الأوقاف تعقد 2962 ندوة علمية وزارة الأوقاف الأوقاف ندوة علمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

بالصور

15 عادة يومية تسبب اضطراب الهرمونات عند النساء .. احذري من تجاهلها

عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد