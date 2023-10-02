احتفالات بميدان الجلاء للتحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتأييد الرئيس|فيديو

"بنحبك يا سيسي"..

قال هاني النحاس، مراسل “صدى البلد”، إن هناك مسيرة للتحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتأييد ترشح الرئيس السيسي يحملون لافتات تطالب وتؤيد ترشيح الرئيس السيسي لرئاسة قادمة".



وقال مراسل “صدى البلد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الحشود كبيرة جدا في ميدان الجلاء، والعديد من الأحزاب السياسية تشارك في الحشد".

وأشار إلى أن "هناك مشاركة أيضا من الجامعات المصرية والمدارس الحكومية والخاصة، والجميع يشارك رافعين لافتات مكتوبا عليها "بنحبك يا سيسي"، "نعم للأمن والأمان".

وتابع "المشهد عظيم جدا في ميدان الجلاء في الدقي، والجميع مشارك من مختلف طوائف الشعب المصري".

