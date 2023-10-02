بسمة وهبة مهددة بإجرائها.. كيف يعيش الإنسان بعد استئصال المعدة؟

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بمشكلة طبية نادرة جعلت الأطباء ينصحونها باستئصال المعدة.

وأكد الأطباء للاعلامية بسمة وهبة ان حالتها شديدة الخطورة سواء قامت باستئصال المعدة أم لا .



وقررت الإعلامية بسمة وهبة الخضوع الى برنامج علاجي لمدة ثلاثة أشهر كمحاولة أخيرة لتجنب إجراء جراحة استئصال المعدة.

ونعرض لكم كيف يعيش المريض بعد استئصال المعدة وفقا لما جاء في موقع NHS.

بعد إجراء عملية استئصال المعدة، قد يتم تركيب أنبوب أنفي معدي لمدة 48 ساعة تقريبًا. وهو أنبوب رفيع يمر عبر أنفك وينزل إلى معدتك أو الأمعاء الدقيقة فهو يسمح بإزالة السوائل التي تنتجها معدتك بانتظام، مما يمنعك من الشعور بالمرض.

سيتم أيضًا تركيب قسطرة أنبوبية مرنة في المثانة وهذا لمراقبة السوائل لديك، وتصريف وجمع البول أثناء تعافيك.

وإلى أن تتمكن من تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي، سيتم إعطاء التغذية مباشرة في الوريد (عن طريق الوريد) أو من خلال أنبوب يتم إدخاله من خلال بطنك إلى أمعائك ويمكن لمعظم الناس البدء في تناول نظام غذائي خفيف بعد حوالي أسبوع من استئصال المعدة.

بعد العملية، ستحتاج إلى تناول مسكنات الألم بانتظام حتى تتعافى وأخبر فريق العلاج الخاص بك إذا كانت مسكنات الألم التي تتناولها لا تعمل - تتوفر مسكنات الألم البديلة.

من المحتمل أن تتمكن من العودة إلى المنزل بعد أسبوع إلى أسبوعين من إجراء عملية استئصال المعدة.

التكيف مع نظام غذائي جديد

مهما كان نوع عملية استئصال المعدة التي أجريتها، فسوف تحتاج إلى إجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

قد تمر أشهر قبل أن تتمكن من العودة إلى نظام غذائي أكثر طبيعية و يجب أن يكون اختصاصي التغذية قادرًا على مساعدتك في هذا التعديل.

الطعام أو الشراب الذي استمتعت به قبل العملية قد يسبب لك عسر الهضم وقد تجد أنه من المفيد الاحتفاظ بمذكرات طعام لتسجيل تأثيرات أنواع معينة من الطعام على عملية الهضم لديك.

من المحتمل أن تضطر إلى تناول وجبات صغيرة متكررة، بدلاً من 3 وجبات كبيرة يوميًا، لفترة طويلة إلى حد ما بعد إجراء عملية استئصال المعدة ومع ذلك، مع مرور الوقت، ستتمدد معدتك وأمعاؤك الدقيقة المتبقية وستتمكن تدريجيًا من تناول وجبات أكبر حجمًا وبأقل تكرارًا.

لدى جمعية مرضى المريء (OPA) دليل للحياة بعد جراحة المعدة يحتوي على نصائح حول نمط الحياة للأشخاص بعد إجراء عملية استئصال المعدة

الأطعمة الغنية بالألياف

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالألياف مباشرة بعد إجراء عملية استئصال المعدة، لأنها ستشعرك بالشبع بشكل غير مريح و تشمل الأطعمة الغنية بالألياف ما يلي:

خبز الحبوب الكاملة والأرز والمكرونة

البقوليات – وهي بذور صالحة للأكل تنمو في قرن، مثل البازلاء والفاصوليا والعدس

الشوفان – الموجود في بعض حبوب الإفطار

ستتمكن تدريجيًا من زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي.

الفيتامينات و المعادن

إذا خضعت لعملية استئصال المعدة الجزئي، فقد تتمكن من الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن من نظامك الغذائي عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية - على وجه الخصوص، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والفيتامينات C وD. إذا خضعت لعملية استئصال معدة كاملة، فقد لا تتمكن من الحصول على ما يكفي منها من نظامك الغذائي، لذا قد تحتاج إلى مكملات غذائية.

اقرأ عن الفيتامينات والمعادن للحصول على معلومات عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من هذه العناصر الغذائية.

يحتاج معظم الأشخاص الذين خضعوا لعملية استئصال المعدة الكلي، وبعض الذين خضعوا لعملية استئصال المعدة الجزئي، إلى حقن منتظمة من فيتامين ب 12 لأنه يصعب امتصاصه من الطعام إذا تمت إزالة المعدة.

بعد استئصال المعدة، ستحتاج إلى إجراء اختبارات دم منتظمة للتأكد من أنك تحصل على الكميات المناسبة من الفيتامينات والمعادن في نظامك الغذائي و عدم كفاية التغذية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل فقر الدم .