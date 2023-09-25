آلام شديدة.. كيف تتخلص من تشنجات المعدة؟

تعد تشنجات المعدة من المشكلات الصحية الشائعة في مختلف بلدان العالم بين جميع الأعمار وتكون شديدة جدا في بعض الأحيان.. فكيف يمكن علاجها؟!





ووفقا لما جاء في موقعmetrodetroitgastroأهم 8 علاجات طبيعية لعلاج تشنجات المعدة

النعناع

تم استخدام المنثول الموجود في أوراق النعناع كمسكن طبيعي للآلام للمساعدة في مشاكل المعدة لعدة قرون.

حاول شربه مع الشاي، أو مضغ علكة النعناع، أو مص حلوى النعناع لتهدئة تشنجات المعدة.

خل حمض التفاح

على الرغم من أن مذاقها ليس لذيذًا في حد ذاته، إلا أنه يمكن تناول هذه المادة الغذائية الأساسية بملعقة كبيرة لتحييد اضطراب المعدة وحاول مزجه مع كوب من الماء وملعقة صغيرة من العسل.

قد تساعد الأحماض الموجودة بالداخل على تقليل هضم النشا والحفاظ على صحة البكتيريا في الأمعاء والتخلص من تشنجات المعدة.

زنجبيل

تم استخدام الزنجبيل منذ العصور القديمة للمساعدة في علاج آلام المعدة، ويثبت العلم أنه يمكن أن يساعد حقًا والزنجبيل هو مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن استهلاكه بأشكال مختلفة و الحلوى أو الكبسولات أو الشاي ولكن جذر الزنجبيل الطازج هو الأفضل عند البحث عن التخلص من آلام المعدة.

شاي البابونج

يُعرف البابونج منذ فترة طويلة بأنه علاج وقت النعاس، ويمكن أن يعمل كمضاد للالتهابات، مما يساعد عضلات المعدة على الاسترخاء وتقليل آلام تشنجات المعدة وجربه أثناء الجلوس قبل التوجه إلى السرير.

البابونج

اشرب ماء

عند الشك، اشرب السوائل على مدار اليوم، نفقد الماء من خلال التعرق والتنفس والهضم.

من الضروري تعويض الماء الذي نفقده لمنع الجفاف والحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة ويمكن أن يسبب الجفاف الانتفاخ بسبب اختلال توازن الإلكتروليتات ويمكن أن يوقف عملية الهضم ويسبب الإمساك.

تحقق من هذه الطرق الخمس الإبداعية لزيادة استهلاك المياه للحصول على بعض الطرق البسيطة لزيادة نسبة الماء لديك.

تمارين

يمكن أن يكون المشي وركوب الدراجات واليوجا اللطيفة مع التنفس العميق مفيدًا عند التعامل مع آلام المعدة.

حاول لف ظهرك بلطف أثناء الجلوس على قدميك كبداية، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف آلام الغازات.

تطبيق الحرارة

حاول وضع وسادة تدفئة أو منشفة ساخنة على بطنك و يمكن أن تساعد الحرارة على استرخاء العضلات وتخفيف تشنجات المعدة وقد يساعد أخذ حمام ساخن أو حمام بأملاح إبسوم.

جرب نظام BRAT الغذائي

إذا كان ألم المعدة مستمرًا، فحاول الالتزام بالأساسيات مع النظام الغذائي "BRAT" - أي الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص.

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة منخفضة من الألياف ونسبة عالية من الارتباط، ولا تحتوي أي منها على ملح أو بهارات، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة المعدة بشكل أكبر و إنها طريقة رائعة للمساعدة في مكافحة الغثيان والإسهال.

