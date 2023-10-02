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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة إعلامية شهيرة به.. كيف يتم علاج سرطان المخ

أورام المخ
أورام المخ

دخلت الإعلامية سارة حسن في غيبوبة كاملة خلال الساعات الماضية بسبب معاناتها من إحدى أنواع سرطان المخ

في هذا الإطار نعرض لكم طرق علاج سرطان المخ وأهم  المضاعفات خلال رحلة العلاج وذلك وفقا لما جاء في موقع NHS

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يهدف علاج سرطان المخ إلى إزالة أكبر قدر ممكن منه ومحاولة منعه من العودة والعلاجات الرئيسية هي:

الجراحة – تتم إزالة جزء صغير من الجمجمة ويتم قطع الورم قبل إعادة قطعة الجمجمة إلى مكانها
العلاج الإشعاعي – يستخدم الإشعاع من جهاز خارجي لقتل الخلايا السرطانية بعد الجراحة
العلاج الكيميائي – يستخدم الدواء لقتل الخلايا السرطانية بعد الجراحة، أو تخفيف الأعراض إذا لم يكن من الممكن إزالة الورم
الجراحة الإشعاعية – يتم توجيه الكثير من حزم الإشعاع الصغيرة إلى السرطان لقتله إذا لم تتمكن من إجراء عملية جراحية
غرسات الكارموستين (الرقائق الدبقية) – طريقة جديدة لإعطاء العلاج الكيميائي لبعض الأورام عالية الجودة، حيث يتم إدخال الغرسات في الدماغ

يمكن استخدام الأدوية لتخفيف الأعراض مثل الصداع والنوبات المرضية (القيء).

الآثار الجانبية للعلاج
يمكن لبعض الأشخاص الذين أصيبوا ب سرطان المخ أن يصابوا بآثار جانبية من العلاج بعد أشهر أو سنوات، مثل:

إعتام عدسة العين
الصرع
مشاكل في التفكير أو الذاكرة أو اللغة أو الحكم
في حالات نادرة، قد تحدث السكتة الدماغية.

إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تهتم به من أي أعراض مثيرة للقلق بعد علاج سرطان المخ فراجع طبيبك.

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