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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ورم المخ .. 5 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهلها

صدى البلد

تتزايد حالات الإصابة بالسرطان بمعدل سريع مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات في البلاد. 

يمكن إدارة السرطان إذا تم اكتشافه مبكرًا وعلاجه على الفور. ورم داخل الجمجمة ، يسمى ورم المخ ، وهو عبارة عن كتلة غير طبيعية من الأنسجة تتكاثر فيها الخلايا وتنمو خارج نطاق السيطرة وفقا لindia.com

 يوجد أكثر من 150 نوعًا مختلفًا من أورام المخ ، لكن النوعين الرئيسيين لمجموعات أورام الدماغ هما أساسيان ونقائل. عند الحديث عن أورام الدماغ الأولية ، فإنها تنشأ داخل الدماغ ، بينما تنتشر الأورام النقيلية بسبب السرطان من أجزاء أخرى من الجسم.  

 

أنواع أورام المخ
على الرغم من وجود أكثر من 150 نوعًا من أورام الدماغ المختلفة ، إلا أن مجموعتي أورام الدماغ الرئيسيتين هما مجموعة أساسية ونقيلة. تظهر أورام الدماغ الأولية في الدماغ ، بينما يمكن أن تنتج الأورام النقيلية بسبب السرطان من أعضاء أخرى في الجسم. يتم تصنيف أورام الدماغ الأولية لاحقًا بناءً على نوع الخلايا التي تنشأ منها ، مثل الأورام الدبقية والأورام السحائية والأورام الغدية النخامية. الأورام النقيلية خبيثة مثل الأورام النجمية والأورام البطانية العصبية وغيرها. هل أنت واع؟ يمكن أن يكون لكل نوع من أنواع أورام المخ أعراض مختلفة وطرق علاج مختلفة. 

 

الاعراض 

بعض الأعراض الشائعة هي الصداع ، والنوبات ، ومشاكل الرؤية والسمع ، وعدم القدرة على التوازن أو التنسيق ، والمشاكل الإدراكية. في بعض الحالات ، قد لا تظهر أعراض لأورام الدماغ ، لذا فإن الفحوصات الدورية والاختبارات التشخيصية هي مفتاح اكتشاف أورام الدماغ مبكرًا. 

تشخيض 


سيطلب الطبيب اختيار بعض الاختبارات والإجراءات ، بما في ذلك الفحوصات العصبية والتصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب والخزعة. تساعد هذه الاختبارات في معرفة مكان وحجم ونوع الورم الذي يعاني منه الشخص. يمكن أن يساعد التشخيص الدقيق الشخص في البحث عن العلاج في الوقت المناسب.

علاج
يقرر الطبيب خطوط العلاج مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل نوع الورم وحجمه وموقعه ، جنبًا إلى جنب مع عمر المريض وصحته العامة. خيارات العلاج هي الإشعاع أو الجراحة أو العلاج أو العلاج الكيميائي. حتى العلاج المناعي والهادف والبيولوجي يمكن أن يوصي به الطبيب بعد تقييم المريض.

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