أرقام مهمة.. وزير الداخلية في حكاية وطن: مصر دفعت ثمنا غاليا لتحقيق الأمن.. الإخوان العقل المدبر للعنف والإرهاب

استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ما تم إنجازه في الملف الأمني على مدار الـ 9 سنوات الماضية، أمام الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن.

260 عملا إرهابيا في 2013

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن في قبل عام 2014 كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب وأعداد كبيرة من المسجونين تمكنوا من الهروب في أحداث 2011 .

وقال محمود توفيق، :" كان هناك ارتفاع في معدلات الجرائم وتضرر في مقدرات الشرطة"وأضاف محمود توفيق:" قبل 2014 كان هناك انتشار للعناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني الذي حدث في 2011".

وتابع محمود توفيق:" في 2013 و2014 شهدت مصر 260 عملا إرهابيا استهدف كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها مقار وزارة الداخلية وشهدت محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت ".

وأكمل محمود توفيق:" كان هناك موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية والتي استهدفت كل ما هو يمثل مرفق أو ممتلكات عامة، والعنف الإخواني شمل التخريب والحرق وإطلاق النار العشوائي في الشوارع".

الإخوان العقل المدبر

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن معدلات الجرائم ارتفعت في عام ٢٠١٤ إلى ٢٤٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٠، لافتا إلى أن الحالة الأمنية مثلت موقفا أمنيا شديد الخطورة في هذه الفترة.

وأضاف وزير الداخلية، ، أنه ثبت بالأدلة أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت العقل المدبر للعمليات التي شهدتها مصر عقب ٢٠١١، وكانت تنسق مع الجماعات التكفيرية.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن واجهنا انتشار العناصر الإرهابية في سيناء ٢٠١١ بسبب الفراغ الأمني، لافتا إلى تسجيل ٢٦٠ عملا إرهابيا خلال الفترة من ٢٠١٣ لـ ٢٠١٤.

مجهودات الداخلية

كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن أن الوزارة قدمت جهودًا كبيرة في مكافحة الإرهاب طيلة الـ 9 سنوات الماضية، فيما ذلك القبض على الهاربين من السجون، فضلا عن العمل في ملف الانفلات الأمني بشكل عام خلال الفترة الماضية.

وأضاف "توفيق"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أنه تم القبض والسيطرة على 98.4% من الهاربين من السجون خلال فترة الانفلات الأمني، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه خلال 9 سنوات يبرز حجم التهديدات الأمنية والأمن العام التي كانت تعاني منه مصر في هذه الفترة، والتي تعد معدلات غير مسبوقة لم تشهدها مصر، إذ أن أكثر من 15 ألف تشكيل عصابي، وأكثر من 2300 بؤرة إجرامية موجودة تم القضاء عليها.

وتابع وزير الداخلية، أنه كان هناك جهود لا تقل عن جهود مكافحة الإرهاب، والتي جاءت نتيجة انعكاس ظروف المنطقة والظروف الداخلية، وهي مكافحة المخدرات، وكمية المخدرات كانت ضخمة للغاية وقضايا غسيل الأموال طيلة الـ 9 سنوات ضخمة للغاية، وحجم غير مسبوق، من محاولات جلب وتهريب والإتجار في المخدرات، فضلا عن الجهود المشتركة التي تقوم بها وزارة الداخلية مع القوات المسلحة لمكافحة المخدرات في شبه جزيرة سيناء.

التحية للشهداء

قال وزير الخارجية اللواء محمود توفيق ، إن مصر دفعت ثمن غالي في سبيل تحقيق الأمن ، وقدمت الداخلية ١١٩٤ شهيد ٢٢٢٠٢ مصاب ، واضم صوتي وأوجه التحية للشهداء والمصابين

تابع خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن ، نقدر نقول انحصر تهديد الإرهاب العنيف ولكن هناك تهديد من نوع آخر وهو حروب الجيل الرابع والخامس التي تقودها جماعة الإخوان بالخارج بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخارجية

وأكمل الداخلية لازال لديها هدف والحمد لله ع دعم ومساندة المواطنينونوجه ضربات امنية استباقية ونواجه بالقوة المطلوبة .

أرقام مهمة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تم ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات، كما تم ضبط 15992 تشكيلا عصابيا و432 ألف قطعة سلاح.

وقال محمود توفيق،، "تم ضبط 455 قضية غسل أموال قيمتها 22.5 مليار جنيه، كما تم ضبط 607 آلاف قضية مخدرات بمضبوطات 1135 طنا، و811 مليون قرص مخدر قيمتها 124 مليار جنيه"، منوها بأن "وزارة الداخلية قدمت 1194 شهيدا و22 ألف مصاب".

شبكة الطرق المتطورة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تم تم العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية المرورية في مصر.

وقال محمود توفيق : " في سنوات ماضية اقتربنا من مرحلة الشلل المروري، والشبكة القومية للطرق حققت نجاحات وأنقذت مصر من الشلل المروري ، وأصبحنا نقوم بتطوير أنفسنا لإدارة منظومة المرور بشكل حديث وتم إنشاء مقرات مرورية جديدة وتم تزويدها بغرف عمليات على أحدث ما وصلت له التكنولوجيا في هذا المجال ".

وأكمل محمود توفيق:"تم إنشاء وتطوير 31 وحدة تراخيص مرور لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتم مراعاة توحيد الهوية البصرية لمقرات المرور، وتم استحداث منظومة الملصق الإلكتروني لتوفير المزيد من الأمان ومن المقرر أن يتم ربطه بشبكة النقل الذكي".

القضاء على الإرهاب

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الدولة المصرية كان عليها القضاء على الإرهاب والجريمة بالتوازي مع التنمية، مضيفا أن الداخلية استطاعت أن تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة ٢٢.٥ مليار جنيه.

وأضاف وزير الداخلية، أن الوزارة تمكنت من كشف وتفكيك الكثير من الخلايا والبؤر الإرهابية التي وصلت إلى ١٢٠٣ بؤرة إرهابية.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية: “وصلنا خلال ٩ سنوات الى القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة”، لافتا إلى أن وزارة الداخلية استطاعت القبض على ٩٨.٤٪ من الهاربين حتى الآن.

مراكز الإصلاح والتأهيل

كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن أنه كان يوجد سجون يصل عمرها لأكثر من 100 عاما، وكان يتم بذل جهود جبارة للحفاظ على السجين في هذا الوقت خلال هذا الوقت، ليخرج عنصر صالح في المجتمع، وكان هناك نجاحات في هذا المجال، أو لا يزيد في عمله الإجرامي ونشاطه الإجرامي.

وأضاف "توفيق"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أنه صدرت توجيهات بضرورة إنهاء هذه المشكلة، وتحويل المؤسسات العقابية لمؤسسات نافعة، وأن تكون فرصة المتواجد في السجن يخرج عنصر صالح في المجتمع أكثر من أن يكون على نفس الفكر الإجرامي الذي دخل به، مستشهدًا بتصريح الرئيس السيسي أن الإنسان إذا أذنب ويتم معاقبته لا يكون العقاب مرتين.

وتابع وزير الداخلية، أن الرئيس السيسي وضع كل العناصر، وهو من وصف السجن باسم مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن تكون مراكز مجمعة تصلح وتقوم السلوكيات والأفكار، وتؤهل النزلاء ليكونوا عناصر صالحة في المجتمع سواء يمتلك مهنة أو لا يمتلكها، ومن ثم انعقدت لجان علمية لترجمة هذه التوجيهات لخطة عمل ونموذج يمكن تطبيقه، وشارك فيه لفيف من علوم الاجتماع ورجال الدين، والفنون والثقافة وتم عقد العديد من ورش العمل إلى أنه تم التوصل لنموذج يلبي كافة التوجيهات الرئاسية.