السيسي: الداخلية كانت تعيد بناء نفسها تزامنا مع مكافحة الجريمة وخفض رواتبها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن وزارة الداخلية كانت تعيد بناء نفسها تزامنا مع مكافحة الجريمة، وتم تخفيض مرتبات وزارة الداخلية.

وأضاف عبدالفتاح السيسي في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن السياسة الخارجية والسياسة الأمنية الداخلية تعتبر وجها لمصر، في عام ٢٠١١ وجهت الانتباه تفكيك الدولة.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ربنا لا يمكن أن يمكن الأشرار أبدا، متابعا أن لما كنت مدير الاستخبارات كنت بقول إن هما اللي جايين.



واكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن:" دوال ناس شرعنو الكذب، وخلوا الكذب منهج، والكذب في المنهج عندهم عادي".