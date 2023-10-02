السيسي: استعدوا لسيل من الأكاذيب والإفتراءات لغاية الانتخابات الرئاسية

وجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المواطنين، قائلا “استعدوا لسيل من الأكاذيب والإفتراءات غير المسبوقة لغاية الانتخابات الرئاسية”.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن محاولات تفكيك الدولة ينعكس سلبا على استقرار الدولة، مضيفا أن التطوير جزء من الحياة الإنسانية ومع هيكلة كل مؤسسة الدولة.

وأضاف عبدالفتاح السيسي، "ربنا لا يمكن أن يجعل الاشرار متكمنين أبدا"، مختتما “لما كنت مدير الاستخبارات كنت بقول ان هما اللي جايين”.



