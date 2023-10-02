كمل مسيرتك.. الآلاف يحتشدون لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

احتشد الآلاف في ميدان الكوربة بمصر الجديدة، للمشاركة في الاحتشاد الشعبي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية قادمة استكمالا لمسيرة التنمية والاستقرار.

وملأت صور الرئيس السيسي ميدان الكوربة حيث رفعوا لافتات الدعم والتأييد المؤيدة للرئيس السيسي، وسط عبارات "بنحبك يا ريس".. و "تحيا مصر".

كما رفع المشاركون لافتات تحمل رسائل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مرددين هتافات لاستكمال مسيرة البناء.

وأعرب المواطنون عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، لتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة.

وتشهد ميادين مصر تجمعات بالآلاف نزلت من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

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