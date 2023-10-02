عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كمل مسيرتك.. الآلاف يحتشدون لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

صدى البلد

احتشد الآلاف في ميدان الكوربة بمصر الجديدة، للمشاركة في الاحتشاد الشعبي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية قادمة استكمالا لمسيرة التنمية والاستقرار.

 

وملأت صور الرئيس السيسي ميدان الكوربة حيث رفعوا لافتات الدعم والتأييد المؤيدة للرئيس السيسي، وسط عبارات "بنحبك يا ريس".. و "تحيا مصر".

 

كما رفع المشاركون لافتات تحمل رسائل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مرددين هتافات لاستكمال مسيرة البناء.

 

وأعرب المواطنون عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، لتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة.

 

وتشهد ميادين مصر تجمعات بالآلاف نزلت من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.28 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.28 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.29 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.29 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.29 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.29 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.30 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.30 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.30 PM (2)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.30 PM (2)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.30 PM (3)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.30 PM (3)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.30 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.30 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.32 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.32 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.32 PM (2)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.32 PM (2)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.32 PM (3)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.32 PM (3)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.32 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.32 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.33 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.33 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.33 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.33 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.34 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.34 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.34 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.34 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.35 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.35 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.35 PM (2)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.35 PM (2)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.35 PM (3)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.35 PM (3)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.35 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.35 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.36 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.36 PM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.36 PM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.19.36 PM
مصر الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي ميدان الكوربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

الرئيس السيسي: ربنا لما يحافظ على بلد محدش يقدر يكسرها

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

بالنشل .. حبس شخصين سرقا هاتفين من صاحبهما بالخليفة

مزورة.. حبس 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالقاهرة

3 كيلو كيتامين.. حبس عصابة المخدرات بالقاهرة

غدا.. محاكمة عامل لاتهامه بسرقة سيارة لخلافات الميراث

جبتله ليفة وشامبو.. فاطمة في دعوى خلع : جوزي مبيستحماش | خاص

مفاجأة ..سلمى الشيمي استهدفت شباب مصر بهذه الطريقة

هموتك لو قولتي لحد.. نص أقوال والد ضحية نقاش الشروق

الأجنبي أنهى حياة صاحبه.. قرار عاجل ضد عاطل في جريمة عين شمس

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الشعب المصري في كل ميادين مصر.. كأنها 30 يونيو| فيديو

أحمد موسى: شعب مصر في الشوارع والميادين لدعم الرئيس السيسي.. فيديو

حشود ضخمة.. كردون وانتشار أمني لتأمين المشاركين في احتفالية ميدان الجلاء

جميع السلع متوفرة والمخزون يكفى لأكثر من 6 أشهر.. 9 سنوات تاريخية

روسيا تعلن تعرض قواتها لإطلاق نار في إقليم ناجورنو كاراباخ

أحمد موسى: الرئيس لديه كل الملفات منذ عام 2011 حتى اليوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

دخلت في غيبوبة كاملة.. إعلامية شهيرة بين الحياة والموت| وهذه أعراض المرض

بملابس كاجول.. صبا مبارك تستعرض جمالها رفقة أصدقائها| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ