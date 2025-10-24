ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الأسبوع المنقضي.

القمة المصرية الأوروبية

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي مع الوفد المصري في فعاليات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية "بروكسل" برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية؛ وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

وشهد الاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكي، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية عن الجانب الأوروبي.

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة، وذلك في جلسة بعنوان «بناء ممر استثماري استراتيجية بين مصر وأوروبا»، والتي استعرضت خلالها تطورات الاقتصاد المصري، وأكدت خلال الجلسة على الدور المحوري للشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية في مصر على مدار السنوات الماضية سواء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو بنك الاستثمار الأوروبي، داعية المستثمرين الأوروبيين للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في السوق المحلية.

بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة القاهرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة

كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجامعة القاهرة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة وبناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية ودعم وريادة الأعمال والفعاليات العلمية.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، على هامش التوقيع، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك.

المؤتمر الاقتصادي "البنوك والناس"

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الأسبوع الماضي، الكلمة الافتتاحية بالدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي نظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، و هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ونخبة من المصرفيين والاقتصاديين، حيث أكدت خلال كلمتها أهمية مثل تلك اللقاءات التي تعد منصة مهمة، لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري، وعرض التطورات على الساحة الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها بالمواطن المصري.

الاحتفاء بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة

وتزامنًا مع الذكرى الـ80 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1945، احتفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والعلاقات الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة التي ساهمت على مدار تاريخ التعاون في دفع العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية، تعتز بشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق السلام والازدهار المشترك، ودفع جهود تحقيق التنمية.

وأوضحت أن مصر قامت بدور فاعل على مدار العقود الماضية في إعلاء قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف من أجل تبادل الخبرات وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات.