«أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام والأمن الإقليمي |فيديو
بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
رانيا المشاط: القمة الأوروبية تمثل انفراجة للاقتصاد المصري ورجال الأعمال

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن ما شهده العالم من قيادة مصرية، خصوصًا بعد مؤتمر شرم الشيخ، يظهر قدرة مصر على جمع العالم حول قضاياها من خلال التعاون الدولي والمشترك.

انفراجة حقيقية للاقتصاد المصري

وقالت المشاط خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" إن ما يحدث في بروكسل يعد انفراجة حقيقية للاقتصاد المصري ورجال الأعمال، مضيفة أن هذه القمة تأتي بعد ترفيع العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في البرنامج الاقتصادي المصري.

برامج موجهة للسيدات والشباب

وأوضحت المشاط أن التمويلات المخصصة تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك برامج موجهة للسيدات والشباب، مشيرة إلى أن هناك خطوط ائتمان من البنوك المصرية لدعم هذه المشاريع، فضلًا عن منح من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة، أن هذا الدعم يسهم في تنشيط القطاع الخاص وتحقيق فرص عمل، وهو ما يمثل أساسًا للنمو المستدام في مصر.

 سياسات واضحة وإصلاحات اقتصادية

ولفتت، إلى أن وجود سياسات واضحة وإصلاحات اقتصادية قوية، إلى جانب التمويلات المتاحة، يتيح للقطاع الخاص إمكانية النمو والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن التعاون الدولي المستمر يعزز من فرص الاستثمار ويخلق بيئة ملائمة للنمو المستدام في مصر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
 

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الفنان عزيز الشافعي و الفنان هشام عباس

وسط حضور فني لافت.. هشام عباس وعزيز الشافعي وتامر حسين يتألقون في حفل جوائز جرامي

فيلم قصر الباشا

بطولة أحمد حاتم .. طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا"

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

