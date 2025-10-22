رانيا المشاط: القمة الأوروبية تمثل انفراجة للاقتصاد المصري ورجال الأعمال

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن ما شهده العالم من قيادة مصرية، خصوصًا بعد مؤتمر شرم الشيخ، يظهر قدرة مصر على جمع العالم حول قضاياها من خلال التعاون الدولي والمشترك.

انفراجة حقيقية للاقتصاد المصري

وقالت المشاط خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" إن ما يحدث في بروكسل يعد انفراجة حقيقية للاقتصاد المصري ورجال الأعمال، مضيفة أن هذه القمة تأتي بعد ترفيع العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في البرنامج الاقتصادي المصري.

برامج موجهة للسيدات والشباب

وأوضحت المشاط أن التمويلات المخصصة تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك برامج موجهة للسيدات والشباب، مشيرة إلى أن هناك خطوط ائتمان من البنوك المصرية لدعم هذه المشاريع، فضلًا عن منح من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة، أن هذا الدعم يسهم في تنشيط القطاع الخاص وتحقيق فرص عمل، وهو ما يمثل أساسًا للنمو المستدام في مصر.

سياسات واضحة وإصلاحات اقتصادية

ولفتت، إلى أن وجود سياسات واضحة وإصلاحات اقتصادية قوية، إلى جانب التمويلات المتاحة، يتيح للقطاع الخاص إمكانية النمو والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن التعاون الدولي المستمر يعزز من فرص الاستثمار ويخلق بيئة ملائمة للنمو المستدام في مصر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

