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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق طبيعية للمساعدة في تحسين الرؤية وصحة العين

العين
العين

تعد العين من أهم الأعضاء التى يمتلكها الإنسان في جسمه لذا يجب معرفة طرق حمايتها من الأضرار


ووفقا لما جاء موقع weillcornell يمكنك اتخاذ خطوات للمساعدة في تحسين صحة العين ومنع فقدان البصر بنفسك:

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لا تدخن. 
تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يحتوي على الخضار الورقية الداكنة والأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. 
اتمرن بانتظام. 
استخدم نظارات واقية أثناء الأنشطة التي قد تشكل خطرًا على عينيك، مثل العمل في الفناء أو ممارسة الرياضة أو إصلاحات المنزل. 
اغسل يديك قبل التعامل مع العدسات اللاصقة. 
ارتدي النظارات الشمسية ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية فئة A وB بنسبة 99% أو 100%. 
يجب على الأفراد الذين يقومون بالكثير من أعمال الكمبيوتر أن يفكروا في استخدام نظارات الكمبيوتر لحماية رؤيتهم أثناء العمل لأيام طويلة أمام الشاشة.  

نظارات الكمبيوتر هي نظارات مناسبة بشكل مثالي لمسافة طول الذراع المتوسطة التي توضع عليها أجهزة الكمبيوتر المكتبية عادةً وستحافظ النظارات على تلك المسافة في التركيز وستخفف الكثير من العبء على عضلات العين للحفاظ على تركيز الأشياء. وينبغي أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من إجهاد العين مع مرور اليوم.  

يمكن أن تؤدي إدارة الحالات المزمنة، مثل مرض السكري، إلى تحسين صحة عينيك وكلما اتخذت خطوات لإدارة صحتك مبكرًا، كان ذلك أفضل.  

يكون الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 أكثر عرضة للإصابة بأمراض العين المتعددة، مثل إعتام عدسة العين، والوذمة البقعية السكرية، واعتلال الشبكية السكري.

حوالي 33% من مرضى السكري الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا أو أكثر قد ظهرت عليهم بالفعل علامات اعتلال الشبكية السكري ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة بالعمى بنسبة 95% إذا تم اكتشاف اعتلال الشبكية السكري وعلاجه مبكرًا.
 

العين أحماض أوميجا 3 اعتلال الشبكية السكري أشعة فوق البنفسجية أحماض أوميجا الخضار الورقية العدسات اللاصقة عدسة العين

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