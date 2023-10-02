أسرار لا تتوقعها من البن.. وأصحاب هذه البشرة الأكثر حظا

أكدت مي مجدي، أخصائية العناية بالشعر والبشرة والتغذية العلاجية، أن وصفة البن من أكثر الوصفات التي يستخدمها العديد من المشاهير، لأنها مضادة للتجاعيد و مليئة بمضادات أكسدة و تحمي الجلد من الإصابة بالأمراض.

وأضافت "مجدي"، خلال لقائها ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم حنان الحسيني، أن البن يعمل كمقشر طبيعي و يعمل على تجديد خلايا البشرة، مؤكدة أن الليمون لا يصلح أن يستخدم للبشرة الحساسة لأنه يؤذيها بدلا من أن يعالجها.

أصحاب البشرة العادية محظوظون

وأشارت، إلى أن أصحاب البشرة العادية يعتبرون من المحظوظين، لعدم احتياجهم لعناية زائدة، موضحة أن البشرة الدهنية تواجه العديد من المشكلات و تحتاج إلى عناية زائدة و تكون أكثر عُرضة إلى حب الشباب، ولكنها لا تظهر عليها التجاعيد وآثار الشيخوخة.