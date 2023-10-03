منها التسمم وألزهايمر.. أمراض لن تتوقعها بسبب تسخين الزيت عدة مرات

أكدت حنان الحسيني، أن استخدام زيت القلي أكثر من مرة مضر للغاية، و شيء خاطئ، منوهة إلى أن عدد مرات استخدام زيت القلية بحد أقصى 3 أو 4 مرات بنفس الطاسة.

وأوضحت "الحسيني"، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2، أن استخدام زيت القلي أكثر من 4 مرات يولد نوع من أنواع البكتيريا تكون موجودة بقاع الطاسة و هي غير مرئية، و تسبب تسمم غذائي.

وأضافت "الحسيني"، أن الشخص يكون أكثر عُرضة بأمراض القلب و تصلب الشرايين، و أمراض الكبد بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر.

علامات فسد الزيت

ونوهت، إلى أن هناك بعض العلامات التي تشير أن زيت القلي غير صالح للاستخدام مرة أخرى، و من هذه العلامات: وجود رغوة على وجه الزيت، لون الزيت غامق و مائل للسواد، رائحة كريهة.